Российские АПЛ «сразились» под водой

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Атомные подводные лодки (АПЛ) «Александр Невский» и «Рязань» разыграли подводную дуэль в Тихом океане у берегов Камчатки. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

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По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского, в ходе учений экипаж «Александра Невского» нашел подлодку условного противника и осуществил учебную торпедную атаку, а затем провел послезалповое маневрирование.

В марте российская пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую «петлю Нестерова».

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