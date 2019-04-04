Российская актриса дала пощечину возмутившейся зрительнице

Зрительница спектакля художницы-акционистки Катрин Ненашевой «Груз 300» получила пощечину от актрисы. Об этом сообщает издание «Собака.Ru» со ссылкой на удаленный пост в ее Instagram-аккаунте.
По словам пострадавшей, инцидент произошел во время участия в иммерсивном спектакле о насилии, где зрители могут взаимодействовать с актерами. Во время действия она заявила, что наблюдение за насилием приравнивается к участию в нем, и предложила всем потанцевать. В ответ одна из актрис, утверждает девушка, наотмашь ударила ее по левой щеке, попав по уху, на котором она недавно перенесла отит.
Ненашева заявила в Facebook, что во время спектакля пощечину получила еще одна зрительница, однако не стала возмущаться, поскольку «знала, куда шла». Двум девушкам, рассказала акционистка, создатели шоу принесли личные и публичные извинения, предложили вернуть деньги за билет и возместить стоимость обращения к врачам.
«Показ везде преподносится как иммерсивное, нарушающее границы действие, которое предполагает взаимодействие со зрителями и актерами в самых разных формах», — напомнила Ненашева. Она подчеркнула, что после произошедшего зрители будут подписывать специальный договор.
В октябре 2018-го Катрин Ненашеву задержали в Махачкале за акцию против пыток. Во время перфоманса она раздевается, садится в клетку для животных, обмотанную пищевой пленкой, и притворяется мертвой.