Умер главный вор в законе Башкирии

В Москве скончался башкирский вор в законе Игорь Молодцов, известный в криминальных кругах как Егор Уфимский. Об этом в четверг, 4 апреля, источник близкий к силовым структурам сообщил «Коммерсанту».

Молодцову было 56 лет, он ожидал сложной хирургической операции. Официальных подтверждений смерти авторитета пока не поступало. По данным портала «ProUfu.ru», Молодцов скончался от цирроза печени и два дня перед смертью провел в коме. Как отмечает издание «Bash.News», Молодцов считался главным вором в законе Башкирии.

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Игорь Молодцов получил известность в 1990-е годы, когда был коронован в воры в законе. До этого более десяти лет он отбывал тюремный срок. Авторитет в составе организованной преступной группировки (ОПГ) контролировал район Черниковку в Уфе, башкирские города Кумертау и Дюртюли, а также свыше 70 коммерческих предприятий.

Вместе с другими участниками ОПГ Молодцов осуществлял контроль за незаконным оборотом огнестрельного оружия и наркотиков, а в последние годы — деятельность нелегальных маршруток.

2 марта стало известно о смерти вора в законе Джемала Микеладзе (Джемо Тбилисский), младшего из титулованных сыновей известного криминального авторитета Джемала Микеладзе-старшего (Арсена). Он скончался в возрасте 43 лет в Италии. Возможной причиной смерти стали осложнения, связанные с употреблением наркотиков.



