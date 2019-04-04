Европа засомневалась в Зеленском

Страны Евросоюза обеспокоены возможной победой во втором туре президентских выборов на Украине кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, официальные лица европейских стран не уверены, что украинский шоумен продолжит придерживаться проевропейского курса страны. Также они испытывают беспокойство по поводу способности Зеленского противостоять давлению Москвы.

«Он никогда не занимал государственных постов и не раскрывал подробности планов по формированию кабинета и направлению развития страны», — пишет издание. По словам чиновника одной из европейских стран, беспокойство Евросоюза связано с тем, что никто не знает деталей его программы, а также людей, стоящих за ним.

Он отмечает, что дальнейшее пребывание на посту президента действующего главы государства Петра Порошенко стало бы для объединения более удобным вариантом, чем победа Зеленского. Другой источник, европейский дипломат, утверждает, что «никто не знает, что произойдет» в случае победы шоумена, и объединение может только строить предположения.

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В конце марта европейские дипломаты назвали свои опасения в связи с выборами президента на Украине. Они считают, что следующий президент страны может оказаться неготовым или неспособным ускорить реформы, в которые Запад инвестировал в течение последних пяти лет.

По данным экзитпола, проведенного телеканалами «112 Украина» и NewsOne, 49,4 процента украинцев готовы проголосовать во втором туре президентских выборов за Зеленского. Порошенко отдали предпочтение 19,8 процента респондентов, примерно столько же затруднились с ответов. Еще 11 процентов заявили, что не будут участвовать в голосовании в случае выхода во второй тур этих кандидатов.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошел Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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