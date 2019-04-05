Рецидивист угнал первый в России BMW Х7 и попал на видео

В Мытищах (Московская область) задержан подозреваемый в краже BMW Х7 стоимостью 9 миллионов рублей, момент угона попал на видео. Запись в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, в полицию обратился представитель одного из автосалонов, который сообщил, что машину угнали с охраняемой стоянки. Похитителем эксклюзивного автомобиля оказался неоднократно судимый 40-летний мужчина. Машину нашли и вернули в автосалон после окончания следственных действий.

Как отмечает «Интерфакс», по некоторым данным похищенный автомобиль — первая поставленная в Россию машина новой модели BMW Х7.

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