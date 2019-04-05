Священник из Польши извинился за сожжение книг о Гарри Поттере

Священник из Польши, который публично сжег книги с рассказами о Гарри Поттере, извинился. Об этом пишет The Guardian.

Отец Рафал Яросевич назвал неудачной идею сжигания предметов, которые якобы связаны с магией и оккультизмом. Он заявил, что акция не была направлена против каких-либо конкретных авторов, конкретной группы людей, культуры, а также религии.

«Ели кто-либо воспринял мои действия таким образом, я хотел бы извиниться. (...) Мне очень жаль», — написал он. Яросевич добавил, что удалил фотографии публичного сожжения вещей, которые, по мнению владельцев, несли в себе зло. Изначально они были опубликованы на Facebook-странице фонда «СМС с неба», который практикует нетрадиционные способы богослужения.

Различные предметы, среди которых была африканская деревянная маска, маленькая буддийская фигурка, статуэтки слонов, книги о личности и магии, а также детские романы, сожгли 31 марта перед одним из костелов Гданьска. Яросевич вместе с другими священниками из «СМС с неба» поощряет подобные акции. Они рассказывают, что прихожане приносят беспокоящие их предметы, а сжигают их, чтобы избавить от плохого влияния.

The Guardian отмечает, что за акцию Яросевича оштрафовали городские власти.

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