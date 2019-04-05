Названы самые вредные любимые супы россиян

Наименее полезным супом, популярным среди россиян, оказалась солянка. Также с осторожностью следует относиться с грибным супам, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Владимира Пилипенко, из-за высокой калорийности, содержания нескольких видов мяса и копченостей солянка может навредить здоровью людей с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью и лишним весом.

При высоком холестерине стоит отказаться от первых блюд на мясном бульоне. Врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова посоветовала сливать первый и второй бульоны во время готовки.

Оба специалиста сошлись во мнении, что самые полезные супы — овощные, их рекомендуется есть на обед каждый день. В них много калия и магния, которые положительно влияют на работу желудка и кишечника. «Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ», — сказала Ливанцова.

Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил, что 76 процентов россиян едят первое блюдо по будням, не делают этого 21 процент опрошенных.

5 апреля празднуется Международный день супа.

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