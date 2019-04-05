Tele2 запустил сеть в Ярославской области

Оператор мобильной связи Tele2 начал оказывать услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в Ярославской области. С запуском сети компания завершила проект по «замыканию кольца» вокруг Москвы, а общее число регионов присутствия достигло 67.

В Tele2 при этом отмечают, что компании удалось построить новую, современную и высокопроизводительную сеть в регионе всего за один год и три месяца. Ежемесячно компания монтировала десятки технологичных и энергоэффективных базовых станций в Ярославле и области. Сегодня эталонные сети 4G/3G/2G развернуты на территории, где проживают около 97 процентов населения области. Таким образом, качественные услуги связи доступны в Ярославле, во всех районных центрах и большинстве поселков и сел. Кроме того, Tele2 обеспечила покрытие вдоль федеральных и региональных трасс, а также в популярных местах отдыха: прибрежных зонах реки Волги, Рыбинского водохранилища и озер —Неро и Плещеево.

После официального запуска операций в регионе Tele2 продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети.

«Ярославль стратегически важен для нашей компании», — прокомментировал новость генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. «Особенность Tele2 – в стремлении предложить альтернативу существующим рыночным решениям. Наши "Другие правила" стали бенчмарком и "хорошим тоном" для отрасли — на них ориентируются другие игроки телекома. В основе этой философии лежит задача предложить уникальный продукт, который дает клиентам выбор, учитывает личные потребности и улучшает качество жизни», — подчеркнул он.

В день запуска в регионе начали работу 34 собственных салона связи Tele2, которые расположены на центральных улицах Ярославля и в крупных районных центрах. При этом в столице региона компания также открыла второй в России цифровой салон связи, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы. При разработке нового формата компания использовала концепцию «трижды digital» — в обслуживании, ассортименте и коммуникациях.

