Дочь Бжезинского рассказала о неподобающем поведении Трампа

Мика Бжезински — дочь Збигнева Бжезинского, бывшего советника президента США Джимми Картера по национальной безопасности — рассказала о неподобающем поведении нынешнего американского лидера Дональда Трампа. По ее словам, это произошло во время съемок одного из выпусков шоу Morning Joe, сообщает The Hill.

Бжезински посчитала, что Трамп обнял ее «неподобающим образом», но подробностей приводить не стала. Это произошло несколько лет назад во время дискуссии о бывшем вице-президенте Джо Байдене, которого несколько женщин ранее обвинили в непристойном поведении. Ведущая выступила в его защиту.

Байден дважды за неделю был обвинен в харассменте. Сначала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес объявила, что в 2014 году политик понюхал ее волосы и поцеловал в затылок. Затем Эми Лаппос заявила, что в 2009 году во время мероприятия по сбору средств Байден схватил ее за голову, притянул к себе и принудил потереться носами. Позднее Трамп в своем Twitter выложил видео, на котором к сидящему в кресле Байдену со спины подкрадывается другой Байден, кладет ему руки на плечи и целует в затылок.

Бжезинский занимался исследованиями в сфере социологии, политологии, философии. Особое внимание уделял изучению СССР и социалистических стран на предмет противостояния «советской экспансии». Будучи советником Картера, он активно выступал за расширение НАТО на восток, а также за оказание администрацией США всемерной поддержки афганским моджахедам, которые вели борьбу с просоветским режимом.

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