Германию посчитали угрозой для НАТО

Слишком малые расходы на оборону страны делают Германию угрозой для НАТО. Об этом заявил немецкий депутат Биджан Джир-Сарай, передает издание Bild.

По мнению политика, Германия ограниченно соблюдает договоренности альянса. Он подчеркнул, что их нарушение, а также ненадежность, вредит НАТО. Поэтому Германия должна сменить стратегию и увеличить расходы на оборону.

В статье под названием «Германия — угроза безопазности?» издание отмечает, что страну также критикуют США и другие иностранные партнеры. Однако под давлением союзников Германия все же взяла на себя обязательство увеличить оборонные расходы на саммите по случаю 70-й годовщины основания НАТО, подчеркивается в статье.

Ранее США призвали Германию увеличить военные расходы и выполнить обязательства перед НАТО. По словам вице-президента США Майкла Пенса, они должны составлять два процента от ВВП, согласно обязательствам стран-членов альянса.

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