В Германии призвали распустить НАТО

НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить. Об этом депутат бундестага Александр Ной написал в статье для Die Freiheitsliebe.
Депутат указал, что блок устарел, а также использует военную силу «лишь для защиты своих империалистических интересов». При этом НАТО систематически нарушает нормы международного права, дискредитирует ООН и доводит конфликты до войны, считает Ной.
В связи с этим 70-летие организации — это не повод для праздника, а возможность обдумать происходящее, «пока не стало слишком поздно», написал парламентарий. По его мнению, траты и оснащение войск альянса, которые оправдывают защитой от России и Китая, на самом деле чрезмерны и непропорциональны силам этих стран.
Кроме того, НАТО в последние десятилетия показала свое истинное лицо, напав на Югославию, войдя в Афганистан и участвуя во многих других конфликтах, отметил он.
Ной указывает, что империалистические замашки и боязнь потерять превосходство подталкивают блок к новым конфронтациям, и этому необходимо положить конец. «В связи с этим Левая партия призывает к выходу Германии из структур НАТО, роспуску альянса и его замене коллективной системой безопасности при участии России, которая провозгласит разоружение своей главной целью», — говорится в статье.
Ранее Оборонный колледж НАТО рассказал о трех вариантах будущего военного блока. В каждом из них Россия называется противником.
В марте немецкие СМИ рассказали о кризисе в альянсе. Отмечалось, что между членами организации накопилось множество проблем, а Германию обвиняют в скупости и неисполнении финансовых обещаний, что в итоге разрушает военный блок.
4 апреля исполнилось 70 лет со дня образования НАТО. Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года. Его главным положением стала пятая статья, согласно которой вооруженное нападение на одну или нескольких стран в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.