США призвали Германию увеличить расходы на НАТО

Администрация Соединенных Штатов призвала Германию увеличить военные расходы и выполнить обязательства перед НАТО. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

По словам Пенса, своих обязательств по расходам на оборону в альянсе не выполняют «многие страны», в первую очередь Германия. Он выразил мнение, что расходы страны на оборону должны быть больше — в размере двух процентов от ВВП, согласно обязательствам стран-членов НАТО.

Пенс также заявил, что в случае продолжения строительства «Северного потока-2» Германия может стать «заложником» России. «Это просто недопустимо для крупнейшей экономики Европы продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать своей и общей обороноспособностью», — добавил он.

В марте немецкое издание Der Spiegel рассказало в своей статье о кризисе в НАТО. Отмечалось, что между членами организации накопились проблемы, а Германию обвиняют в том, что ее скупость и неисполнение своих финансовых обещаний разрушают альянс.

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