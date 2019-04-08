В США разразилась загадочная эпидемия

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили об эпидемии кишечной инфекции, которая разразилась в пяти штатах США. Ее источник до сих пор не установлен, хотя известно, что болезнь вызывается бактерией Escherichia coli. Об этом пишет Science Alert.

Эпидемия началась 2 марта 2019 года, а ее возбудителем являются кишечные палочки штамма O103. Всего заболели 72 человека в возрасте от одного года до 74 лет, при этом оказались госпитализированы восемь человек. Больше всего случаев инфекции (36 больных) зарегистрировано в штате Кентукки. Симптомы включают в себя сильные спазмы в желудке, диарею и рвоту. О случаях смерти не сообщается.

По мнению врачей, патогенная бактерия происходит от одного и того же источника. Это может быть связано с определенным продуктом питания, магазином или сетью питания. Однако выявление первоначальной причины заражения затруднено тем, что пациенты не могут вспомнить, что именно они ели.

До этого с 2000 года в США были зарегистрированы 18 вспышек, вызванных штаммом O103, при этом во время крупнейшей эпидемии в штате Миннесота в 2010 году больными оказались 29 человек. Таким образом, вспышка 2019 года является самой сильной. Эксперты предсказывают, что число пациентов продолжит расти и может удвоиться в течение следующих десяти дней, если не будут приняты экстренные меры.

Чтобы предотвратить заболевание, представители CDC рекомендуют тщательно мыть руки, промывать овощи и фрукты, правильно готовить пищу и ограничить потребление непастеризованных соков и молочных продуктов.

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