Российский производитель семечек решил отсудить бренд Martini

Российский производитель снеков «Мартин» обратился в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина. Если требования будут удовлетворены, российский производитель сможет начать выпускать продукцию под товарным знаком Martini. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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«Мартин» просит снять защиту по целому ряду товаров и услуг, среди которых растительные и животные продукты, овощи и фрукты, безалкогольные напитки и пиво. Подробности иска ни суд по интеллектуальным правам, ни компании не раскрывают, однако известно, что дело пока оставили без движения.

Иск предъявлен в связи с неиспользованием товарного знака правообладателем, считает партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. По его словам, если «Мартину» удастся доказать, что продукты под этими торговыми знаками не были выпущены в оборот, перспективы удовлетворения требований российского производителя выглядят достаточно высокими.

Омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов считает, что суд может удовлетворить требования «Мартина» в отношении таких категорий товаров, как овощи и фрукты. Однако, по его мнению, шансов в отношении пива у российского производителя малы.

«Мартин» производит семечки, сухарики, чипсы, безалкогольные напитки, соки и пиво «Мартин». Выручка компании по итогам 2017 года составила 8,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 132,4 миллиона рублей.

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