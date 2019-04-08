Порошенко заявил о готовности укрепить мир и изменить команду

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил «тяжелый урок» на выборах 31 марта и проведет существенные перестановки в своей команде. Его слова цитирует «Украинская правда».

«31 марта я вас услышал. Это был один из самых тяжелых уроков в моей жизни. Это огромный стимул, чтобы мною были проанализированы все пять лет со всеми ошибками, которые были сделаны. Я этот урок усвоил», — сказал он.

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Порошенко рассказал, что в случае своего переизбрания на пост президента он планирует провести реформы, которые «резко ускорят» экономический рост, преодоление бедности, движение к вступлению в НАТО и ЕС. В частности, президент поделился планами по подписанию в декабре 2019 года дорожной карты по вступлению Украины в НАТО с другими участниками альянса.

Украинский лидер заявил, что страна «точно знает, куда двигаться». «Будет сделано много шагов, которые значительно укрепят мир. Сейчас это будет моим первым приоритетом», — сказал он.

«Будут изменены ключевые вещи. Будет изменена команда, будет большое количество молодых людей. Сейчас у нас есть большое количество предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены», — подытожил Порошенко.

В воскресенье, 7 апреля, ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Владимир Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур запланирован на 21 апреля.

На выборы действующий глава государства шел с лозунгом «Армия, язык, вера».

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