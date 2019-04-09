Порошенко попросил создать закон об импичменте

Президент Украины Петр Порошенко считает, что стране необходим закон об импичменте. Соответствующее заявление он сделал в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

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Украинский лидер отметил, что готов вместе с парламентариями обсуждать законопроект для выработки «сбалансированного документа». «Я твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Я абсолютно уверен в том, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления», — заявил Порошенко.

Президент отдельно подчеркнул, что за все время украинской независимости, он является первым президентом, который публично поднял вопрос о разработке закона об импичменте.

26 февраля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала импичмента действующего президента после того, как проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Тогда в команде президента ей ответили, что это невозможно ввиду отсутствия закона об импичменте.

Отдельного закона об импичменте президента на Украине нет, однако в статье 111 Конституции страны говорится, что президент может быть снят со своего поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

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