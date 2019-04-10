Великобритания поставила «Газпром» под удар

Газпромбанк предупредил «Газпром» о рисках для компании, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на презентацию банка от 7 марта.

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Кредитное учреждение указало на возможное повышение стоимости финансовых услуг и удорожание заимствований для «Газпрома» в связи с Brexit. В банке компании предложили для привлечения инвестиций сосредоточиться на больших объемах выпуска облигаций в нескольких европейских финансовых центрах.

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Кроме того, по мнению Газпромбанка, компании стоит диверсифицировать рынки займов и выпустить облигации в юанях. Также банк призвал «Газпром» обратить внимание на рынок долга в швейцарских франках — он, по оценке кредитного учреждения, может выиграть от притока активов в еврозону из-за Brexit.

Официально Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, но политические силы внутри страны не смогли договориться об условиях выхода из Евросоюза и о том, нужно ли вообще это делать. В начале апреля обе палаты британского парламента одобрили предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй попросить европейские власти отсрочить Brexit до 30 июня. На саммите ЕС 10 апреля лидеры стран Евросоюза должны будут принять решение об отсрочке Brexit. Пока же наиболее вероятная дата начала выхода королевства из союза — 12 апреля.

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