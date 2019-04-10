Названо число занимающихся спортом россиян

Более 80 процентов молодых россиян систематически занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на доклад министра спорта России Павла Колобкова.

По его словам, в прошлом году доля физически активных детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет увеличилась до 81 процента. Среди россиян среднего возраста регулярно занимаются спортом 25 процентов. Также физическим нагрузкам систематически уделяют время 8,2 процента россиян старшего возраста и 17,2 процента граждан с ограниченными возможностями.

Министр также отметил, что общий показатель по занятиям физкультурой среди населения составил 39,8 процента и немного превысил плановый (37,6 процента).

«Уровень обеспеченности населения объектами спорта — 54,1 процента», — добавил он.

В прошлом году ВЦИОМ провел опрос, согласно которому за последние пять лет среди жителей России заметно распространилась позитивная оценка развития физкультуры и спорта в стране (с 59 до 78 процентов). Россияне также заметили увеличение числа спортивных объектов шаговой доступности. 47 процентов опрошенных отметили наличие поблизости от дома стадионов и спортивных клубов.

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