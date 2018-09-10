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Стало известно об отношении россиян к массовому спорту

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Позитивная оценка развития физкультуры и спорта в России заметно распространилась среди жителей страны за последние пять лет (с 59 до 78 процентов), сообщает ВЦИОМ в понедельник, 10 сентября.

При этом селяне оказались более чувствительными к позитивным изменениям, чем горожане.

Россияне также заметили увеличение числа спортивных объектов шаговой доступности. 47 процентов опрошенных говорят о наличии поблизости от дома стадионов и спортивных клубов. Спортплощадкой во дворе собственного дома располагают 43 процента опрошенных.

Активно пользуются инфраструктурой для массового спорта 46 процентов респондентов, из них реже всего это делают люди старше 60 лет. Половина россиян предпочитает заниматься спортом дома (51 процент). Почти четверть жителей страны занимается физкультурой под руководством тренера: в фитнес-клубе (12 процентов) либо в спортсекции (10 процентов).

Негативное отношение к положению дел в сфере массового спорта высказывают вдвое меньше респондентов, чем прежде: 16 процентов против 30.

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