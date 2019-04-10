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Россияне заинтересовались саморазвитием

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Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование опубликовано на сайте организации.

Согласно полученным данным, информированность жителей страны остается на умеренном уровне — о таких проектах слышали 46 процентов опрошенных. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число таких респондентов возросло на 4 процента.

«При этом чем выше уровень образования респондента, тем выше информированность», — говорится в сообщении. Так, 52 процента знающих о проектах участников опроса составили люди с высшим образованием, с неполным средним — 21 процент.

Кроме того, сообщается, что половина опрошенных заявила о желании участвовать в программах саморазвития. Особая заинтересованность зафиксирована среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет (75 процентов) и от 25 до 34 лет (70 процентов).

76 процентов респондентов отметили, что хотели бы, чтобы их дети или внуки также стали участниками подобных проектов.

Проекты саморазвития «Россия — страна возможностей» направлены на помощь россиянам в саморазвитии и становлении в карьере. В частности, в линейку входят конкурсы «Лидеры России» и «Добровольцы России», акция признательности «Благодарю», студенческая олимпиада «Я — профессионал».

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