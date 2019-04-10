Кличко назвал цену возвращения на ринг

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко согласится возобновить спортивную карьеру за 100 миллионов долларов. Об этом в интервью Abendzeitung рассказал его брат Виталий.

Собеседник издания вспомнил, как экс-боксеру предложили сначала 40 миллионов долларов, а затем 80 миллионов. Оба раза бывший чемпион мира отказался и заявлял, что вернется на ринг, если сумма составит не менее 100 миллионов долларов.

По мнению Виталия Кличко, деньги — не главное для возвращения его брата в большой спорт. «Владимиру нужны не деньги, а мотивация. Он много зарабатывал как боксер, умело вкладывал деньги — у него сложилась хорошая карьера», — добавил он.

6 апреля украинский экс-чемпион мира по боксу прокомментировал слухи о своем возвращении на ринг. «Никогда не говори никогда», — заявил Кличко.

Последний раз он выходил на ринг в апреле 2017-го. Тогда украинец уступил британцу Энтони Джошуа. Всего в профессиональном боксе Кличко одержал 64 победы и потерпел 5 поражений. В его активе также 14 успешных защит титула абсолютного чемпиона мира по боксу.

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