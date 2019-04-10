Российские прокуроры решили подзаработать на крымском пляже и погорели

Два бывших сотрудника прокуратуры и предприниматель осуждены в Севастополе за попытку обманом получить два миллиона рублей от подрядчика, выигравшего контракт на благоустройство городского пляжа. Об этом в среду, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах Республики Крым.

По данным следствия, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Севастополя предложили знакомому предпринимателю выступить посредником в мошеннической схеме.

Через него они обратились к победителю конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа «Парк Победы», сообщив, что могут признать контракт незаконным, но не сделают этого, если получат два миллиона рублей. На самом деле они не имели полномочий оказывать влияние на результаты конкурса.

Потерпевший обратился в севастопольскую службу УФСБ России, под контролем которой проходила передача денег посреднику, а затем сотрудникам прокуратуры. Уточняется, что злоумышленникам не удалось довести преступление до конца, поскольку они были задержаны.

В суде фигуранты дела полностью согласились с предъявленным им обвинением и ходатайствовали о его рассмотрении в особом порядке, что, согласно законодательству, позволяет смягчить наказание.

Бывший старший прокурор приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей и лишению чина; его бывший коллега — к трем годам и штрафу в 700 тысяч рублей; посредник проведет в колонии два с половиной года.

27 февраля сообщалось, что в отношении прокурора Кайтагского района Дагестана Омара Даудова возбуждено уголовное дело о вымогательстве. По данным следствия, Даудов неоднократно требовал от главы района денежные вознаграждения в размере от пяти до 10 миллионов рублей за общее покровительство и хотел получить пять миллионов рублей от главы сельсовета «Маджалисский».

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