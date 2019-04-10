Помощник прокурора задерждан с поличным при получении взятки

Помощник прокурора Санкт-Петербургского метрополитена Григорий Боровко задержан в ходе совместной операции региональных управлений ФСБ и СКР при получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщил Сергей Капитонов, официальный представитель главного следственного управления СКР города.

Он уточнил, что в отношении 32-летнего юриста первого класса (капитана) Боровко возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», следствие ходатайствует перед судом об его аресте.

«С 1 по 10 апреля помощник прокурора потребовал от предпринимателя 300 тысяч рублей, угрожая в случае отказа начать серию проверок принадлежащих бизнесмену торговых точек. 100 тысяч рублей из этой суммы были переведены на счет его знакомого, а сегодня, 10 апреля, у выхода со станции метро "Проспект большевиков" Боровко был задержан с поличным при получении оставшейся суммы», — рассказал Капитонов.

Как сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре Санкт-Петербурга, начата процедура увольнения Боровко за нарушение присяги.

В июле 2017 года сотрудники ФСБ задержали заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина. Он получил наличными полмиллиона рублей от предпринимателя.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!