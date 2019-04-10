Поляки решили провезти мигранта в Британию в гробу и попались

Два гражданина Польши получили тюремные сроки за попытку провезти мигранта в Великобританию в гробу. Об этом пишет Euronews.

Мужчин арестовали на прошлой неделе в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Это произошло после того, как они прибыли к Евротоннелю, проходящему под проливом Ла-Манш, на грузовике. В нем был груз из гробов, которые планировалось доставить в Соединенное Королевство.

Поляки на таможне сообщили, что гробы пустые, однако во время проверки в одном из них нашли живого мигранта из Ирака. Мужчины отрицали свою причастность с нелегальной перевозке. Однако следователи выяснили, что крышку гроба невозможно было закрыть или открыть изнутри, а потому беженец не смог бы залезть внутрь без посторонней помощи.

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В итоге грузчиков приговорили к 14 месяцам тюрьмы каждого. Наказание считается суровым, поскольку перевозку в гробу сочли унизительной для живого человека, что стало отягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что мигрантов из Ирака обнаружили в грузовике, прибывшем на американскую военную базу в Бельгии. Людей обнаружил сам водитель уже непосредственно при разгрузке.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. В основном приезжие из Африки и стран Ближнего Востока стремятся в Германию, Францию, Италию, Великобританию и Швецию. С начала миграционного кризиса в 2015 году и по апрель 2018-го в Германии было подано более 1,5 миллиона заявок на получение убежища.

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