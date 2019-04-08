Мигранты спрятались в грузовике и попали на военную базу США

Мигрантов из Ирака обнаружили в грузовике, прибывшем на американскую военную базу в Бельгии. Об этом пишет RTLInfo.

Как сообщается, инцидент произошел на авиабазе ВВС США «Шьевр» в провинции Эно утром 5 апреля. Грузовик прибыл из Германии и привез на объект американские товары. Отмечается, что людей обнаружил сам водитель непосредственно при разгрузке.

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Беженцы смогли попасть на территорию закрытого объекта из-за нарушения правил безопасности: грузовик попросту не вскрыли на досмотр перед въездом. Отмечается, что следов взлома на задней двери не было.

В общей сложности в транспортном средстве спрятались восемь иракцев: пятеро мужчин, женщина и двое детей. Отмечается, что они, вероятнее всего, не знали, куда именно направлялся грузовик. После обнаружения их всех передали миграционной службе. Куда именно беженцы хотели попасть, неизвестно.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. В основном приезжие стремятся в Германию, Францию, Италию, Великобританию и Швецию. Большая часть мигрантов родом из Африки и стран Ближнего Востока. С начала миграционного кризиса в 2015 году и по апрель 2018-го в Германии было подано более 1,5 миллиона заявок на получение убежища.

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