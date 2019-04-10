Россиян сняли с рейса из-за ветрянки

Семью из Татарстана сняли с рейса испанской авиакомпании Varisela из-за заболевших ветрянкой детей и отказали им в перевозке до полного выздоровления. Об этом мать заболевших Алина Хайруллина рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Четверо россиян не смогли вернуться в Казань после отдыха на испанском острове Тенерифе. Туристы прибыли в аэропорт, успешно зарегистрировались на рейс и заняли места в салоне самолета, после чего представители Varisela попросили их срочно покинуть борт, так как их дети заболели ветрянкой. В аэропорту россиянам вернули багаж и дали пять минут на то, чтобы покинуть здание.

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В страховой компании, в которую обратилась Хайруллина ей сообщили, что семья сможет вылететь с Тенерифе только через неделю после того, как дети выздоровеют. Женщина пожаловалась на небольшое количество денег, которое осталось у семьи. Тем не менее Хайруллины смогли заселиться в гостиницу.

В сентябре прошлого года самолет авиакомпании Emirates, совершивший рейс Дубай — Нью-Йорк, изолировали сразу после прибытия из-за внезапной массовой болезни пассажиров. Всего на борту находился 521 пассажир. Уточнялось, что среди них оказались около 100 заболевших. Еще во время полета пилот доложил диспетчерам, что у нескольких человек поднялась температура, еще у сотни возник сильный кашель.

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