Видео со сбивающим российского курсанта Mercedes попало в сеть

@112 / Telegram

Видеорегистратор снял видео, на котором запечатлено, как внедорожник Mercedes разворачивается на дороге, набирает скорость и сбивает ничего не подозревающего молодого человека на остановке. Потерпевший отлетает на обочину. Ролик опубликован в Telegram-канале «112».

Как отмечается, ДТП произошло 1 апреля в Воронеже. Пострадавшим оказался 21-летний Давид Геворгян, приехавший из Севастополя в Воронеж на учебу в филиале Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. В настоящее время молодой человек находится в больнице, у него диагностировано сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава и гематома левой голени.

После публикации видео с ДТП был задержан водитель внедорожника — 45-летний житель Воронежа. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Воронежец уверенно опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд на потерпевшего. На допросе подозреваемый воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя», — отметили в СК.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным «112», подозреваемый — Вячеслав Дмитренко. «Его мама — большая шишка в местных медицинских кругах...Славик пытается "соскочить на больничку". (...) Для мамы-профессора, как вы понимаете, справка не проблема. Пострадавший запуган и боится говорить о том, что с ним произошло», — указывается в сообщении.

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