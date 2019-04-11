Мужчина случайно снял на видео измену супруги с его другом

dailymail.co.uk

Житель Китая случайно снял на видеорегистратор измену супруги с его другом. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в августе 2016 года, но видео длиной около минуты было опубликовано только недавно. На кадрах видно, как некий мужчина появляется на пороге дома. Его встречает темноволосая женщина и бросается к нему в объятия. Пара начинает целоваться, после чего молодой человек расстегивает китаянке платье.

На фоне слышен разговор изменщиков. «Что ты делаешь?» — спрашивает она. «Я соскучился», — отвечает мужчина.

Супруг признался, что оставил в прихожей видеорегистратор, решив, что аппарат сломан. Он до последнего не знал, что камера вела запись. По его словам, молодой человек на видео, занимавший пост мэра города, приходился ему хорошим другом.

Китаянка объяснила, что мужчина пришел к ней в нетрезвом виде, а снятый на камеру момент был «случайным». Она отметила, что их связывали только «рабочие отношения». Изменщица назвала мужа лжецом, добавив, что запись сделана не на видеорегистратор, а на скрытую камеру.

Супруги развелись в 2018 году. Мэр города отказался комментировать произошедшее и вскоре покинул свой пост.

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