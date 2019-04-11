Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, это позволит снизить стоимость дизельного топлива еще на 1,3-1,7 рубля за литр, прежде всего для сельхозпроизводителей.

Держать под контролем рост цен на дизель в России, особенно с учетом начала весенне-полевых работ, Козака попросил президент Владимир Путин. «Вместе с министерством сельского хозяйства внимательно за этим прошу наблюдать», — подчеркнул глава государства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о стабильности цен на бензин и дизельное топливо в первых двух кварталах 2019 года.

5 апреля стало известно, что правительство смогло договориться с нефтяниками в вопросе стоимости бензина. Стороны условились, что цены на топливо в России не будут расти выше инфляции, а власти будут компенсировать нефтяникам выпадающие из-за повышенных поставок на внутренний рынок доходы.

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