Cуд над Кокориным и Мамаевым прервался из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, которая поступила во время рассмотрения дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом в четверг, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что в связи с поступившим сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве

ведется эвакуация посетителей и сотрудников. После проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и прерванное рассмотрение уголовного дела.

ren.tv

Александр Кокорин и Павел Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел и были заключены в СИЗО с 11 октября 2018 года. Арест футболистов неоднократно продлевался. В последний раз суд оставил игроков под стражей до 25 сентября.

В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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