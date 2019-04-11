Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и британского принца Гарри. об этом пишет портал Deadline.

За право экранизировать книгу Amazon Studios боролась с такими гигантами киноиндустрии, как Village Roadshow, Paramount и Warner Bros. При этом книга появится на прилавках 14 мая.

Книга повествует о «красивом, харизматичном и гениальном Алексе Клермонт-Диасе, которого назвали эквивалентом королевской семьи в Белом доме». После того, как СМИ сообщают о его ссоре с настоящим принцем, отношения США и Британии начинают ухудшаться. В попытке восстановить их политтехнологи советуют молодым людям изображать дружбу, и «вскоре Алекс оказывается втянутым в тайный роман с удивительно неряшливым Генри», — говорится в описании книги.

Дата выхода картины не раскрывается.

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