Минпросвещения опровергло инициативу не пускать детей без прививок в школы

В Минпросвещения прокомментировали информацию о том, что в России могут перестать пускать в школы детей без прививок. В министерстве отметили, что никаких новых запретов нет, а в процитированном в СМИ письме были лишь разъяснения уже действующего порядка, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Указанные в письме разъяснения — действующие нормативные рамки, призванные еще раз обозначить необходимые меры для создания безопасной образовательной среды. Доступность образования для всех детей, проживающих на территории нашей страны, незыблема и сохранена», — заявили в пресс-службе Минпросвещения.
Ранее 11 апреля сообщалось о том, что в России хотят запретить ходить в школу детям, у которых нет прививок от опасных инфекционных заболеваний. При этом отмечалось, что право на образование, положенное по Конституции, ущемлено не будет. Детей без прививок предлагалось переводить на дистанционное или домашнее обучение.