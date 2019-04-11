Российских детей без прививок предложили не пускать в школы

Минпросвещения предложило запретить ходить в школу детям, непривитым от инфекционных заболеваний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо заместителя министра просвещения Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.

«Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — приводит агентство текст письма.

При этом право на образование, положенное по Конституции, ущемлено не будет, уверены в Минпросвещения. Детей без прививок предлагается переводить на дистанционное или домашнее обучение.

Отмечается, что Роспотребнадзор давал Минобрнауки разъяснение о том, от каких прививок вправе отказаться родители. Это, например, реакция Манту. Однако в таком случае дети должны проходить «альтернативное обследование на туберкулез». Иначе, по мнению ведомства, они могут занести инфекцию в школу или заразиться сами.

В марте Минздрав России начал готовить законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации. Призывом предлагается считать «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации», уточнила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

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