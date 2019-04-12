Полицейские заставили туристов дать странные обещания за дебош

Полицейские Камбоджи арестовали британских туристов и заставили их писать письма неоднозначного содержания. Об этом сообщает The Sun.

40-летний Джеймс Донахью и 27-летний Джош Литтл гуляли ночью по городу Пномпень и случайно забрели в турецкое посольство. Сотрудники полиции задержали британцев и отправили в участок.

Там Донахью и Литтл заставили написать и заверить отпечатками пальцев письма со странными обещаниями и извинениями. Один из абзацев письма гласил: «Я обещаю быть хорошим туристом и не создавать никаких проблем в Камбодже. Я буду помогать этой стране каждый раз, когда буду приезжать сюда в качестве туриста. Если понадобится, чтобы я был здесь, я буду счастлив приехать сюда в любое время».

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После того, как они подписали обещания, полицейские отпустили их без предъявления обвинений.

Позже в сети появились снимки, на которых туристы лежат без сознания на полу в полицейском участке. Начальник полиции Даун Пень подтвердил информацию о том, что мужчины устроили дебош возле посольства Турции и были арестованы.

В январе жительница Великобритании, которая провела в египетской тюрьме больше года, поделилась своими впечатлениями после освобождения. 34-летняя Лора Пламмер оказалась под арестом после того, как попыталась провезти запрещенные лекарства для мужа. Она рассказала, что в тюрьме ей пришлось столкнуться с жуткими вещами. По словам британки, там было всего 84 койки на 200 женщин, и ей приходилось спать возле туалета на полу.

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