В интернет слили личные данные подозреваемых в отмывании денег россиян

Данные граждан и организаций из черного списка подозреваемых в отмывании денег попали в общий доступ, пишет «Коммерсантъ». Это первый подобный случай, связанный с Центробанком.

База данных оказалась на одном из специализированных форумов. В ней содержатся персональные данные примерно 120 тысяч граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний, которых банки подозревают в нарушении закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (115-ФЗ).

Большую часть списка составляют физические лица и ИП. Опрошенные изданием эксперты опасаются, что теперь у них могут возникнуть проблемы не только с обслуживанием в банках, но и при приеме на работу.

Данные относятся к периоду с июня по декабрь 2017 года. Именно тогда ЦБ начал рассылать банкам единый черный список клиентов, заподозренных банками в нарушениях. Согласно принятому механизму, кредитные организации сначала направляют данные регулятору, тот передает их для обработки в Росфинмониторинг, затем получает обратно и рассылает банкам в виде единой базы.

В ЦБ утверждают, что передают информацию банкам в зашифрованном виде по специальным каналам связи. В Росфинмониторинге не исключают, что могли допустить утечку.

Это не первый случай утечки персональных данных россиян за последнее время. Так, в начале апреля в интернет попала база данных пациентов скорой помощи нескольких городов Московской области. Однако до сих пор такие инциденты не были связаны с ЦБ.

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