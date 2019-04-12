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Пилоты потерялись и посадили самолет не в том городе

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Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines, следовавший во Флоренцию, приземлился в Болонье из-за сломавшейся навигационной системы. Об этом сообщает Daily Mail.

Как говорится в отчете авиакомпании, маршрут до Флоренции не был загружен в навигатор лайнера, и пилоты не знали, как долететь до назначенного города. Тем не менее сотрудники Scandinavian Airlines решили совершить перелет и приземлиться в Болонье, путь до которой был известен.

После посадки всех пассажиров отправили во Флоренцию на автобусах. Как отметил представитель перевозчика, в первую очередь компания думала о пассажирах. «Мы просто хотели как можно быстрее доставить наших клиентов в пункт назначения. Мы приносим извинения за то, что отправили их во Флоренцию на автобусе», — добавил агент.

В ноябре 2018 года пилот австралийской авиакомпании Vortex Air заснул за штурвалом во время полета и пропустил место посадки. Инцидент произошел на борту самолета Piper PA-31 Navajo, выполнявшего чартерный рейс из Девонпорта в Австралии на соседний остров Кинг. Заснувший пилот пролетел мимо места назначения на 46 километров.

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