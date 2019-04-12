Путин назвал стоимость Национального космического центра

Национальный космический центр в России должен стать центром мирового класса, проект будет стоить порядка 25 миллиардов рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе посещения НПО «НПО Энергомаш». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 12 апреля.

«Рассчитываем, что в 2022 году уже контур [центра] появится. Мы хотим, мне бы очень хотелось, чтобы это выглядело современно, красиво, достойно отрасли, чтобы там могли быть сосредоточены наш научный и образовательный потенциалы», — сказал глава государства.

Он уточнил, что реализация проекта позволит создать около 20 тысяч рабочих мест.

В этом году запускается проект формирования в Москве единого космического кластера на базе Центра имени Хруничева. Эту инициативу ранее поддержал президент.

Ранее сообщалось, запуск российской космической обсерватории «Спектр-РГ» запланирован на конец июня. «Спектр-РГ» будет специализироваться на создании карты наблюдаемой Вселенной, и поиске крупных галактических скоплений.

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