Женщина сходила в салон красоты и ушла с четырьмя бровями

Женщина воспользовалась услугами косметического салона и ушла с четырьмя бровями. Об этом сообщает информационный портал FOX4 News.

Джэми Ледбеттер (Jami Ledbetter) с детства имела очень светлые брови. В ноябре прошлого года 42-летняя американка получила в подарок от дочерей купон стоимостью 250 долларов (около 16 тысяч рублей) на татуаж. Однако специалист неумело оказал услугу. В результате на лице Ледбеттер образовалось четыре брови.

Женщина пробовала маскировать ошибку косметолога макияжем, но ничего не помогало. «Я бы и злейшему врагу такого не пожелала. Это полностью разрушило мою самооценку, — рассказывает она. — Я была в отчаянии. Я встречалась с молодым человеком, и после этого он меня бросил».

Теперь Ледбеттер проходит курс по восстановлению кожи, который, по предварительным подсчетам, стоит не менее одной тысячи долларов (64,4 тысячи рублей). Работница салона, в который обратилась женщина, вскоре оставила карьеру косметолога.

В начале апреля сообщалось о жительнице австралийского города Мельбурн, штат Виктория, которая пошла на лазерную эпиляцию и получила ожоги. После сеанса австралийка испытала «мучительную боль» и немедленно отправилась в клинику. Женщина вынужденно бросила работу и провела два месяца дома, избегая прямых солнечных лучей.

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