Женщина приняла пылесос за преступника и вызвала полицию

Жительница американского штата Орегон приняла находящийся в ее ванной комнате робот-пылесос за преступника. Об этом сообщает издание NBC News.

Полиция округа прибыла на место спустя семь минут. «Когда мы зашли в дом, мы услышали шорох в ванной комнате», — отметил один из полицейских. Они потребовали, чтобы правонарушитель сдался и вышел из помещения, однако ответа не последовало.

Тогда вооруженные полицейские выломали дверь и обнаружили на полу комнаты робот-пылесос. Согласно протоколу, в этот момент аппарат выполнял «тщательную уборку».

В 2018 году шотландский фермер принял плюшевого тигра за живого и вызвал полицию. Через 45 минут фермер обратил внимание, что хищник ни разу не пошевелился. Он подъехал на автомобиле поближе и понял, что перед ним большая мягкая игрушка. Полицейские, прибывшие по вызову, забрали плюшевого тигра с собой и сказали фермеру, что сделают его своим талисманом.

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