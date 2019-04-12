Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Работа россиянки Дианы Маркосян «Кубанита» победила в категории «Проблемы современности» международного конкурса фотожурналистов World Press Photo. Об этом сообщается на сайте премии.
На снимке запечатлена 15-летняя девушка по имени Пура. Она едет на автомобиле в розовом платье по одному из районов Гаваны, а жители готовятся отметить ее день рождения. Пятнадцатилетие в латинской культуре — особый праздник, который символизирует превращение девочки в женщину.
Главный приз завоевал американский фотограф Джон Мур. Он снял, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса на глазах у ее маленькой дочери. Обе пытались пробраться в страну в составе «каравана мигрантов».
Более подробно узнать о финалистах World Press Photo, а также посмотреть их работы и пояснения к каждому снимку можно в галерее «Ленты.ру».