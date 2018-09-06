Россиянин признан одним из лучших фотографов мира

Российский фотожурналист Сергей Пономарев получил престижную международную премию «Золотая виза» в номинации снимков для ежедневных изданий. Об этом сообщает ТАСС.

Жюри отметило его фотосерию «Особый взгляд», посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года. В работе над ней российский репортер посетил пять городов, принимавших матчи турнира, — Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград и Ростов-на-Дону. Снимки отражают не только спортивные события, но и жизнь болельщиков, туристов и горожан во время чемпионата.

Фотографии сделаны для французского издания Liberation. Газета публиковала серию по одному снимку в день.

«Золотая виза» — главная премия Франции, вручаемая фотографам в шести номинациях. Призовой фонд премии составляет восемь тысяч евро. Она вручается в рамках фестиваля «Виза для изображения».

В 2016 году Пономарев получил Пулитцеровскую премию в номинации «За новостную фотографию». Он трижды становился лауреатом престижного конкурса World Press Photo, а также получил награду «Золотая медаль Роберта Капы».

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