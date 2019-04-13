Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен взлет российских истребителей Су-27СМ в условиях сильного ливня. Ролик опубликовало Минобороны России на своем канале в YouTube.

На кадрах, снятых из кабины одного из самолетов, видно, как истребители разгоняются по мокрой взлетно-посадочной полосе, преодолевают потоки воды и поднимаются над облаками. Также в ролике можно увидеть стратегические бомбардировщики Ту-160.

Как отмечается в описании ролика, на видео попала полетная тренировка звена истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота. «Задачей летчиков было поочередно отработать сопровождение самолетов Ту-160, а затем выполнить перехват условного противника в воздухе на дальних рубежах атаки», — пояснили в Минобороны.

Су-27СМ — российский многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, представляющий модернизированную версию самолета Су-27. Первый полет машины состоялся 27 декабря 2002 года.

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