Украинцев с сотнями килограммов сала поймали на границе с Белоруссией

В Волынской области Украины задержали трех человек, попытавшихся вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщается на сайте Государственной пограничной службы страны.

По информации ведомства, пограничники заметили жителей Шацкого района, у которых не было при себе документов, зато имелись две подводы с 28 мешками сала. Сотрудники погранслужбы задержали мужчин и сообщили об инциденте в полицию.

В отношении задержанных составили административные протоколы по двум статьям — «Нарушение пограничного режима или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда» и «Попытка незаконного пересечения государственной границы». Кроме того, им грозит уголовная ответственность по статье 227 УК Украины («Выпуск или реализация недоброкачественной продукции»).

В сентябре прошлого года сообщалось, что студенты аграрного университета в Сумах разработали искусственный салозаменитель. Производимый им продукт состоит из растительного масла и желатина и, по мнению создателей, является «здоровой альтернативой обычному шпику».

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