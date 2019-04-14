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В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по приезжим

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В Подмосковье неизвестный в результате конфликта произвел несколько выстрелов в двух иностранных граждан. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля около поселка Измайлово. Конфликт между несколькими людьми начался на почве возврата денег за некачественный товар.

Уточняется, что неизвестный выстрелил как минимум три раза из неустановленного оружия в двух оппонентов.

Тело одного из участников потасовки, 32-летнего уроженца ближнего зарубежья, с огнестрельным ранением живота обнаружили на заднем сиденье машины на улице Лебедянская в Москве. Другой пострадавший, 36-летний мужчина, был госпитализирован с касательным ранением головы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»), части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»).

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

12 апреля сообщалось, что житель села в Амурской области застрелил соседа из зависти к его благополучию. 40-летний мужчина убил своего соседа двумя выстрелами из самодельного ружья в шею и в голову. После этого он погрузил тело на пассажирское сиденье автомобиля потерпевшего, вывез из села и вернулся домой, похитив из салона найденные там 10 тысяч рублей.

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