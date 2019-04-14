Избитый на спецстоянке Милонов вознамерился наказать виновных

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил в полицию, что его избили на спецстоянке для эвакуированных автомобилей в Санкт-Петербурге, намерен добиваться возбуждения уголовного дела. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

«Я считаю, что МВД Петербурга не провело проверку должным образом еще пока. Поскольку эвакуаторщики действуют в плотной связке с сотрудниками ДПС, то я могу предположить, что МВД и будет продолжать настаивать на этом», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что поддерживает позицию прокуратуры, которая считает, что действующий механизм платной эвакуации противоречит российскому законодательству. Депутат добавил, что автомобиль ему вернули, однако в нем оказалась повреждена коробка передач.

В полиции Петербурга радиостанции подтвердили факт конфликта Милонова с сотрудником спецстоянки. Однако вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен, уточнили там.

Потасовка с участием Милонова произошла из-за поврежденного автомобиля. В пресс-службе парламентария рассказали, что вечером 13 апреля его машину эвакуировали на спецстоянку на Турухтанных островах. Когда депутат вместе с другом приехал забирать ее, то обнаружил на авто несколько дефектов. По его словам, это произошло «из-за неправильных действий сотрудников».

По некоторым данным, сама потасовка началась, когда Милонов решил напугать сотрудников штрафстоянки удостоверением депутата Госдумы, однако в ответ администратор по фамилии Безменников несколько раз ударил депутата.

Также сообщалось, что Милонов принял решение обратиться в полицию после того, как его несколько раз ударил старший администратор спецстоянки. Ее сотрудники утверждали, что депутат вместе с другом пришел забрать автомобиль Opel Corsa. Однако у владельца машины при себе не было удостоверения личности, в связи с чем в выдаче авто было отказано. При этом утверждается, что Милонова никто не бил, его прищемило автоматической дверью с доводчиком.

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