Россиянки порассуждали о кормлении грудью в публичных местах

Онлайн-проект для родителей «Летидор» выпустил видео, в котором россиянки порассуждали, допустимо ли кормить грудью в общественных местах, и пришли к выводу, что это естественный процесс. Ролик был опубликован на сайте проекта.

По словам консультанта по грудному вскармливанию Анастасии Козловой, кормить ребенка нужно «по требованию». Она подчеркнула, что женщины могут выбирать подходящую для грудного вскармливания одежду, которая не будет доставлять дискомфорт ни им, ни окружающим.

Кандидат юридических наук Татьяна Шилюк подчеркнула, что грудное вскармливание не запрещено законом. Она заявила, что в кафе не могут запрещать матерям кормить грудью.

Другие женщины отметили, что делать это удобнее в специально отведенных местах, и посоветовали россиянкам прикрываться фартуком или палантином.

Кандидат психологических наук Лариса Фоменко заметила, что оголение женской груди в публичных местах вызывает у общества негативную реакцию. Вместе с тем она отметила, что процесс кормления грудью должен восприниматься естественно.

В марте россиянка поделилась опытом, каково жить с большой грудью в России. Большую проблему для нее представляет выбор одежды.

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