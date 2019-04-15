Телеканал удалил скандальную запись об «убийстве» Трампа

Американская телесеть CBS удалила из Twitter запись, содержащую формулировку «убить президента Трампа» после масштабной критики в сети. Об этом сообщает портал Deadline.

На снимке, размещенном в соцсети 12 апреля, изображен длинный список, три первых слова в котором «убить», «президент» и «Трамп». Твит появился в профиле сериала «Хорошая борьба».

Запись вызвала возмущение части пользователей. «Угроза президенту Соединенных Штатов является федеральным уголовным преступлением в соответствии с разделом 871 Кодекса Соединенных Штатов Америки», — напомнил микроблогер с ником Krenesh.

Некоторые пользователи пожаловались на канал Секретной службе США. «Пожалуйста, расследуй эту угрозу убийством президента Трампа», — обратился к службе республиканец по имени Скотт.

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