Россия вывезла из Сирии останки израильского разведчика

Высокопоставленная российская делегация вывезла из Сирии гроб с останками сотрудника израильской внешней разведки «Моссад» Эли Коэна, казненного в 1965 году. Об этом сообщает израильский телеканал «Кешет» со ссылкой на сайты сирийской оппозиции.

Отмечается, что речь идет о неподтвержденной информации. Представители израильского правительства в беседе с журналистами заявили, что им об этом ничего не известно.

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Эли Коэн начал работу в «Моссаде» в 1960 году. Он сумел внедриться в верхний эшелон сирийской власти и с начала 1962 года передал в Израиль сотни телеграмм с важной информацией стратегического характера. В 1965 году его разоблачили и публично повесили. Сирийские власти отказывались сообщать, где находятся останки разведчика.

В начале апреля российский спецназ вернул из Сирии останки погибшего в 1982 году израильского сержанта Захарии Баумеля. Президент России Владимир Путин заявил, что место захоронения российские военные нашли вместе с сирийскими коллегами. Он добавил, что была проведена генетическая экспертиза, и попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать семье сержанта слова сочувствия.

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