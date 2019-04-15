На Украине отреагировали на информацию о побеге главного военного прокурора

Информация о том, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос бежал из страны, не соответствует действительности. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на неназванного сотрудника ведомства.

«Только что подписывали в кабинете у Анатолия Васильевича документы», — рассказал собеседник издания.

О том, что Матиос покинул территорию Украины, 15 апреля со ссылкой на источники в окружении прокурора рассказал журналист Василий Крутчак. По его словам, у Матиоса серьезный конфликт с действующим президентом Петром Порошенко, поскольку именно прокурор передал журналистам сведения о хищениях в оборонной сфере, в которой замешаны соратники Порошенко — отец и сын Гладковские (ранее носившие фамилию Свинарчук), и обнародовал видео, где сын главы государства находится в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование, описывающее коррупционные схемы «Укроборонпрома», было опубликовано в конце февраля. Первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшего бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского и его сына Игоря обвиняют в организации схемы по поставкам контрабандных российских деталей для военной техники, которые закупались по цене в два-четыре раза выше рыночной.

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