Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны. Об этом сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

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«Толик Матиос покинул страну. [Владимиру] Зеленскому и [Игорю] Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Петр [Порошенко] будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном», — написал он. Журналист уточнил, что информация о бегстве Матиоса поступила к нему от источников из окружения прокурора. К вечеру Крутчак пообещал назвать страну, в которую отправился прокурор.

По словам репортера, у Матиоса серьезный конфликт с действующим главой государства Петром Порошенко. Он заявил, что именно прокурор передал журналистам сведения о хищениях в оборонной сфере, в которой были замешаны соратники Порошенко отец и сын Гладковские (ранее носившие фамилию Свинарчук), и обнародовал видео, где сын президента находится в состоянии алкогольного опьянения.

В конце февраля журналисты портала bihus.info опубликовали расследование, описывающее коррупционные схемы «Укроборонпрома». Участников этой схемы — первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшего бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского и его сына Игоря — обвиняют в организации схемы по поставкам контрабандных российских деталей для военной техники, которые закупались по цене в 2-4 раза выше рыночной.

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